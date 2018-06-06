Ривалдо назвал фаворитов ЧМ-2018

Легендарный бразилец Ривардо назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира.

"Думаю, фаворитом в этом году является Бразилия. Так как я сам бразилец, то считаю, что у нас есть всё для победы на мундиале.

Другими фаворитами остаются Германия, Франция, Аргентина и Испания. Всё как всегда. Англия тоже может выстрелить" - приводит слова Ривалдо FourFour Two.

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