Ривалдо назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"-2022

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о том, кто будут фаворитами в борьбе за "Золотой мяч" по итогам 2022 года.

"Месси и Левандовски являются главными претендентами. Но в борьбу за награду благодаря чемпионату мира могут вступить и другие футболисты. Я думаю, что хорошие шансы у Мбаппе, который может выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ и мундиаль со сборной Франции. То же самое можно сказать и про Неймара. Мне кажется, что France Football необходимо дождаться окончания чемпионата мира, а потом уже проводить голосование за "Золотой мяч", - приводит слова Ривалдо Sportskeeda.

Напомним, что обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года стал Месси, а Левандовски занял второе место. В первую тройку также вошел полузащитник "Челси" Жоржиньо.

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