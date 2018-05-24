Ривалдо назвал игрока из АПЛ, которого должна подписать "Барселона"

Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо назвал игрока из английской Премьер-Лига, которого должна подписать каталонская "Барселона".

"Кого "Барселоне" следует подписать из Премьер-Лиги? Салаха. Потому что он - отличный игрок. Он способен менять ход матча", - приводит слова известного в прошлом бразильского футболиста goal.com.

В нынешнем сезоне Салах забил 44 мяча и сделал 16 результативных передач в 51 матче за "Ливерпуль".

Напомним, Дембеле готов рассмотреть вариант с уходом из "Барселоны". | soccernews.ru