Ривалдо назвал место Неймара среди лучших игроков мира
Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо заявил, что, по его мнению, нападающий ПСЖ Неймар не входит в тройку лучших футболистов в мире.
"Лучшим игроком в мире является Месси, а Роналду - второй. Не знаю, кого можно поставить на третье место, но это точно не Неймар. Во многом из-за того, что было в прошлом сезоне. Но если он вернется в чемпионат Испании, то может вернуться в тройку сильнейших или даже стать лучшим в мире.
Он зря перешел в ПСЖ, но я бы хотел его возвращения в "Барселону". Команда станет сильнее благодаря Неймару. Как только он начнет забивать голы, то все забудут о его уходе.
Для игроков такого уровня всегда будет место на поле. Если Месси, Суарес, Гризманн и Неймар будут играть вместе, пойдет только на пользу футболу и "Барселоне", – приводит слова Ривалдо AS.
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