Ривалдо назвал причину ухода Неймара из "Барселоны"

Теги барселонаривалдонеймарлионель месси

Ривалдо назвал причину ухода Неймара из "Барселоны"Обладатель "Золотого мяча" 1999 года Ривалдо назвал причину ухода Неймара из каталонской "Барселоны".

"Это было трудное решение для бразильской звезды, и его главная цель - наряду с финансовой составляющей - стать лучшим игроком планеты, выйдя из тени Месси", - приводит слова известного в прошлом футболиста Mirror.

Напомним, Ривалдо высказался о трансфере Паулиньо в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии
CEVIN

ЭТО ОЧЕВИДНО!!! Видели мы барсуков без Нея!

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алексей

То есть деньги не причём?

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Иван

"наряду с финансовой составляющей" вам ничего не говорит?

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