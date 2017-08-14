Ривалдо назвал причину ухода Неймара из "Барселоны"

Обладатель "Золотого мяча" 1999 года Ривалдо назвал причину ухода Неймара из каталонской "Барселоны".

"Это было трудное решение для бразильской звезды, и его главная цель - наряду с финансовой составляющей - стать лучшим игроком планеты, выйдя из тени Месси", - приводит слова известного в прошлом футболиста Mirror.

Напомним, Ривалдо высказался о трансфере Паулиньо в "Барселону". | soccernews.ru