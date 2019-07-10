Ривалдо назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

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Ривалдо назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо заявил, что "Золотой мяч" в этом году должен получить аргентинский форвард каталонского клуба Лионель Месси.

"Я считаю, что Месси заслужил "Золотой мяч". Он не выиграл Лигу Чемпионов, но "Золотой мяч" является индивидуальной наградой. Лео забил много важных голов, поэтому он должен получить приз", - цитирует Ривалдо Marca.

В минувшем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. Аргентинец ранее уже получал "Золотой мяч" в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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Комментарии

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chester_field
chester_field

смешно, за что ему мяч?за гол с пенальти?

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jugulator
Пьянь

За то, что он был ярче всех в прошлом сезоне.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ривалдо больше не наливать!

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