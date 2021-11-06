Ривалдо назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
Фото инстаграм Ривалдо
Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо рассказал, кто, по его мнению, должен стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года.
"Я считаю фаворитом Левандовски. Это было бы заслуженно. Он фантастический игрок и невероятный бомбардир. Роберт важен для "Баварии" и подтверждает это в каждом матче", - приводит слова Ривалдо Betfair.
В прошлом сезоне Левандовски забил 48 мячей и сделал 9 ассистов в 40 играх за "Баварию". В нынешней кампании поляк отличился 22 голами и 2 результативными передачами в 16 матчах.
Накануне сообщалось, что France Football собирается вручить "Золотой мяч" форварду ПСЖ Лионелю Месси, однако в самом издании эту информацию опровергли.
Не пропустите: Экс-игрок "Барселоны" требует "Золотой мяч" для Левандовски и даже готов отдать ему свой. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
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|32
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|2
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|32
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|4
|Байер Леверкузен
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|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20