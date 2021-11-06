Ривалдо назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

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Ривалдо назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото инстаграм Ривалдо

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо рассказал, кто, по его мнению, должен стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

"Я считаю фаворитом Левандовски. Это было бы заслуженно. Он фантастический игрок и невероятный бомбардир. Роберт важен для "Баварии" и подтверждает это в каждом матче", - приводит слова Ривалдо Betfair.

В прошлом сезоне Левандовски забил 48 мячей и сделал 9 ассистов в 40 играх за "Баварию". В нынешней кампании поляк отличился 22 голами и 2 результативными передачами в 16 матчах.

Накануне сообщалось, что France Football собирается вручить "Золотой мяч" форварду ПСЖ Лионелю Месси, однако в самом издании эту информацию опровергли.

Не пропустите: Экс-игрок "Барселоны" требует "Золотой мяч" для Левандовски и даже готов отдать ему свой. | http://soccernews.ru
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