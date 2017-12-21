Ривалдо: "Не думаю, что Неймар перейдет в "Реал"

Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо прокомментировал слухи, которые связывают форварда французского ПСЖ Неймара с мадридским "Реалом".

"На данный момент я не могу представить, что Неймар будет одет в "белое". Он должен делать историю в ПСЖ. Сегодня ПСЖ является его командой, но посмотрим, что будет дальше. Однако я не думаю, что Неймар будет играть в Мадриде", - цитирует известного в прошлом футболиста AS.

Напомним, заменить Неймара в ПСЖ должен будет Дибала. | soccernews.ru