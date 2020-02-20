Ривалдо: "Не понимаю, зачем "Барселона" купила Брейтуэйта"
Экс-игрок "Барселоны" высказался по поводу покупки каталонским клубом футболиста "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.
Напомним, сегодня, 20 февраля, сине-гранатовые подписали контракт с форвардом. Сумма трансфера - 18 миллионов евро.
Отметим, гендиректор "Леганеса" негативно высказался по поводу поведения "Барселоны".
"Не согласен с этим решением и вообще не понимаю этой покупки. "Барселона" купила его вне трансферного окна, к тому же клуб мог взять игрока из академии.
У команды виден прогресс. Не понимаю, зачем нужно было оформлять трансфер. При всем уважении, я сомневаюсь, что он тот игрок, который сейчас нужен "Барселоне", - цитирует Ривалдо as.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14