Ривалдо: "Не понимаю, зачем "Барселона" купила Брейтуэйта"

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Ривалдо: "Не понимаю, зачем "Барселона" купила Брейтуэйта"

Экс-игрок "Барселоны" высказался по поводу покупки каталонским клубом футболиста "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.

Напомним, сегодня, 20 февраля, сине-гранатовые подписали контракт с форвардом. Сумма трансфера - 18 миллионов евро.

Отметим, гендиректор "Леганеса" негативно высказался по поводу поведения "Барселоны".

"Не согласен с этим решением и вообще не понимаю этой покупки. "Барселона" купила его вне трансферного окна, к тому же клуб мог взять игрока из академии.

У команды виден прогресс. Не понимаю, зачем нужно было оформлять трансфер. При всем уважении, я сомневаюсь, что он тот игрок, который сейчас нужен "Барселоне", - цитирует Ривалдо as.com.

А еще: Винисиус на ютуб-канале ответил на вопросы о себе| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это заявка на очередной требл господа! Брайтвейт-Манай-Фати - это будущее футбола и смертоносное каталонское трио! Лучше сразу отдайте нам кубок ЛЧ! Visca el Barca!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

кому, вам?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И красным,и синим.Как хочешь ,так и думай

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Купила, потому что на сопляках Лигу Чемпионов не выиграть, а так, есть ещё шанс. К тому же, теперь никто не буде мозги руководству Барсы компасировать, что не сделали попытку...

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