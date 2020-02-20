Ривалдо: "Не понимаю, зачем "Барселона" купила Брейтуэйта"

Экс-игрок "Барселоны" высказался по поводу покупки каталонским клубом футболиста "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.

Напомним, сегодня, 20 февраля, сине-гранатовые подписали контракт с форвардом. Сумма трансфера - 18 миллионов евро.

Отметим, гендиректор "Леганеса" негативно высказался по поводу поведения "Барселоны".

"Не согласен с этим решением и вообще не понимаю этой покупки. "Барселона" купила его вне трансферного окна, к тому же клуб мог взять игрока из академии.

У команды виден прогресс. Не понимаю, зачем нужно было оформлять трансфер. При всем уважении, я сомневаюсь, что он тот игрок, который сейчас нужен "Барселоне", - цитирует Ривалдо as.com.

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