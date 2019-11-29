Ривалдо: "Не верю, что Месси писал Неймару и просил его вернуться в "Барселону"

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Ривалдо: "Не верю, что Месси писал Неймару и просил его вернуться в "Барселону"

Бывший футболист "Барселоны" Ривалдо поделился мнением о том, что Лионель Месси просил Неймара вернуться в клуб.

Напомним, что ранее появилась информация, что в прошлом сезоне после вылета от "Ливерпуля" Месси писал Неймару и просил о возвращении.

"Я не верю в эту историю. Это просто сплетни. Разумеется, они продолжают общаться, так как долгое время выступали вместе и стали друзьями. Но я не представляю, что Месси просил Неймара вернуться, исполняя роль высшего руководства клуба", - приводит слова Ривалдо A Bola.

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