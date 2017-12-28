Ривалдо: "Не знаю - подпишет ли "Барселона" Коутиньо, "Ливерпуль" просит слишком много денег"

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Ривалдо: "Не знаю - подпишет ли "Барселона" Коутиньо, "Ливерпуль" просит слишком много денег"Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо высказался о возможном трансфере полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

"Я не знаю - подпишет ли "Барса" Коутиньо или нет, потому что "Ливерпуль" просит слишком много денег. Но я убежден, что если он придет в "Барсу", то он преуспеет, потому что ему будет легко добиться успеха со своими качествами. Его стиль полюбят поклонники "Барселоны", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселоне" вряд ли удастся подписать Коутиньо этой зимой. | soccernews.ru

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