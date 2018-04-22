Ривалдо: "Неймар должен покинуть ПСЖ"

Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо дал совет форварду ПСЖ Неймару по его будущему.

" Я сказал ему, что он может стать лучшим игроком в мире. Но я думаю, что если он останется в ПСЖ, он не станет им. Он должен покинуть ПСЖ. Чтобы стать лучшим игроком планеты, необходимо играть в Испании. Его возвращение в " Барсу" видится нереальным. Я считаю, что, исходя из полученной мной последней информации, у него есть возможность сыграть за "Реал". Там он сможет стать лучшим игроком в мире ", - цитирует бывшего футболиста Globo Esporte.

Напомним, Неймар делает выбор между двумя клубами. | soccernews.ru