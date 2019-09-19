Ривалдо: "Неймар может и не понадобиться "Барселоне"

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо оценил игру 16-летнего форварда каталонского клуба Анссумане Фати.

"Начало сезона является отличным временем, чтобы проверить новых футболистов. Вальверде делает это. Он открыл Фати, который продемонстрировал огромный потенциал. Ансу мог бы сыграть еще ярче, если бы "Барселона" показала красивый футбол.

Впрочем, только время покажет, сможет ли он стать новым Месси. Нужно дать ему время.

Быть может, игра Фати станет причиной того, что "Барселоне" не придется покупать нового игрока. Так что Неймар может и не понадобиться команде", - приводит слова Ривалдо Goal.

В нынешнем сезоне Фати провел за "Барселону" четыре матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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