Ривалдо: "Неймар совершил ошибку"

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо считает ошибкой переход своего соотечественника Неймара из "Барселоны" в ПСЖ.

"Неймар хочет стать лучшим в мире, но у ПСЖ нет традиций в Лиге Чемпионов. Это не самая сильная европейская команда, да и чемпионат Франции заметно уступает АПЛ, Примере и Бундеслиге. Поэтому я считаю, что он совершил ошибку. А вот в финансовом плане это хороший вариант для него и его семьи" - приводит слова Ривалдо Sport.es.

Напомним, что ПСЖ заплатил за Неймара прошлым летом 222 миллиона евро. Однако спустя всего сезон бразилец всерьёз задумывается о смене клубной прописки.

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