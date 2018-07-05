Ривалдо - Неймару: "Если тебе нужно падать и тянуть время, делай это и побеждай"

Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо выразил поддержку нынешнему лидеру "селесао" Неймару, которого активно критикуют за симуляции в матчах ЧМ-2018.

"Играй, как ты играл всегда, и не беспокойся о критике от игроков из других стран. Многие из них уже вылетели с Чемпионата Мира. Если тебе нужно обводить, обводи. Если тебе нужно забивать, делай это. Если тебе нужно падать после фолов, падай. Если тебе нужно тянуть время, лёжа на газоне, делай это и побеждай. Потому что все поступают так же" - написал Ривалдо в своём инстаграме.

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