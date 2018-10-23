Ривалдо: "Никто не сможет заменить Роналду в "Реале"

6 Теги реал мадридкриштиану роналдуривалдо

Ривалдо: "Никто не сможет заменить Роналду в "Реале"

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо высказался о том, насколько весомой является для мадридского "Реала" потеря португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Очевидно, что никто не сможет его заменить. Причина в том, что Роналду не только забивал много голов, но и помогал партнёрам по команде. Криштиану ненавидит проигрывать и он заряжал этим одноклубников. Что касается положения Лопетеги в "Реале", то я не уверен, что стоит на него вешать всех собак, потому что летом клуб потерял своего лучшего игрока" - приводит слова Ривалдо Marca.

Напомним, что 33-летний Роналду отыграл за "Реал" девять сезонов, а в минувшее межсезонье перебрался в туринский "Ювентус" за 117 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду обвинил трех человек в своем уходе из "Реала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Kasady

Не в первый раз замечаю, что у комментаторов этого сайта лютая зацикленность на педиках.

Ответить
Джонни

Да тут зацикливаются на таких как ты

Ответить
Вахтанг

Да нет никакой потери,свалил да и хуй с этим пидорасом

Ответить
Фанат РМ

Дырявый ты опредились,то твоя жопа млеет от педика Роналду,то ты её хуями кроишь,точно ты долбаёб какойто

Ответить
Braveman

Да ужж... Такую Актрису королевский клуб потерял. Примадонну никем не заменить. Это верно, бывший симулянт нулевых!

Ответить
РМ

Да не в педике дело,дело в отсутствие ЦФ

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 20 46
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 20 29
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 26
9 Валенсия Валенсия 20 26
10 Леванте Леванте 20 26
11 Эйбар Эйбар 20 25
12 Жирона Жирона 20 24
13 Эспаньол Эспаньол 20 24
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 23
15 Леганес Леганес 20 22
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 20 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал Вильярреал 20 18
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов