Ривалдо: "Никто не сможет заменить Роналду в "Реале"

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо высказался о том, насколько весомой является для мадридского "Реала" потеря португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Очевидно, что никто не сможет его заменить. Причина в том, что Роналду не только забивал много голов, но и помогал партнёрам по команде. Криштиану ненавидит проигрывать и он заряжал этим одноклубников. Что касается положения Лопетеги в "Реале", то я не уверен, что стоит на него вешать всех собак, потому что летом клуб потерял своего лучшего игрока" - приводит слова Ривалдо Marca.

Напомним, что 33-летний Роналду отыграл за "Реал" девять сезонов, а в минувшее межсезонье перебрался в туринский "Ювентус" за 117 миллионов евро.

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