Ривалдо - о переходе Азара в "Реал": "То, что нужно обеим сторонам"

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо порассуждал о вероятном переходе вингера Эдена Азара из "Челси" в "Реал".

"Реалу" после неудачного сезона необходимо укреплять состав лучшими игроками, чтобы быть конкурентоспособным. Азар ищет новый вызов, поэтому данный переход также выгоден и ему. В общем, это то, что нужно обеим сторонам. Благодаря своему опыту выступлений в АПЛ Эден очень быстро адаптируется к испанскому футболу. Ему просто нужно делать то, что он умеет, и показать, на что он способен", - приводит слова Ривалдо Mundo Deportivo.

Напомним, что "Реал" и "Челси" пока не согласовали сумму трансфера, однако желание самого Азара перебраться на "Сантьяго Бернабеу" должно содействовать переговорному процессу.

Контракт бельгийца с "синими" истекает в 2020 году и футболист отказывается его продлевать. Если клуб не продаст своего лидера грядущим летом, то рискует потерять его бесплатно.

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