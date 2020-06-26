Ривалдо обратился к ветеранам "Барселоны"

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Ривалдо обратился к ветеранам "Барселоны"

Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо считает, что опытные футболисты "сине-грантовых" в сложившейся ситуации должны брать на себя больше ответственности.

"Не думаю, что молодёжь должна делать разницу на поле. Ответственность, прежде всего, лежит на ветеранах, у которых больше опыта. Именно их я призываю взять ношу на себя. Говорят, что в "Барсе" много игроков старше 30 лет, но я не думаю, что это проблема", - цитирует Ривалдо Goal.com.

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, уступая мадридскому "Реалу" по личным встречам.

После возобновления сезона каталонская команда выиграла три матча из четырёх при разнице забитых и пропущенных голов 7:0.

Не пропустите: Ривалдо оценил игру "Барселоны" при Сетьене. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Ну так выйди и сыграй, ветеран.. Хе-хе...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это же Лео - трус и подонок!

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