Ривалдо обратился к ветеранам "Барселоны"
Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо считает, что опытные футболисты "сине-грантовых" в сложившейся ситуации должны брать на себя больше ответственности.
"Не думаю, что молодёжь должна делать разницу на поле. Ответственность, прежде всего, лежит на ветеранах, у которых больше опыта. Именно их я призываю взять ношу на себя. Говорят, что в "Барсе" много игроков старше 30 лет, но я не думаю, что это проблема", - цитирует Ривалдо Goal.com.
"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, уступая мадридскому "Реалу" по личным встречам.
После возобновления сезона каталонская команда выиграла три матча из четырёх при разнице забитых и пропущенных голов 7:0.
Не пропустите: Ривалдо оценил игру "Барселоны" при Сетьене. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14