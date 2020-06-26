Ривалдо оценил игру "Барселоны" при Сетьене

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Ривалдо оценил игру "Барселоны" при Сетьене

Экс-форвард "Барселоны" Ривалдо поделился мнением об игре "сине-гранатовых" после возобновления сезона.

"Очевидно, что "Барселона" должна играть лучше. Сетьен обязан придумать что-то новое. Его задача - найти способ извлекать преимущество из мастерства имеющихся футболистов. Конечно, последние матчи заставили всех сомневаться в прогрессе, потому что мы привыкли видеть другую "Барселону", - приводит слова бразильца Marca.

Напомним, что Сетьен возглавил "блауграну" в середине января, сменив на посту главного тренера уволенного Эрнесто Вальверде.

"Барса" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, уступая мадридскому "Реалу" по личным встречам.

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