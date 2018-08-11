Ривалдо оценил новичков "Барселоны"

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Ривалдо оценил новичков "Барселоны"Обладатель 1999-го года Ривалдо оценил летних новичков каталонской "Барселоны".

"Видаль - отличное усиление для команды, которая нуждается в физической мощи и опыте в центре поля. Малком и Артур, как мне кажется, - хорошие инвестиции, потому что они еще молоды, но уже очень сильны. Клуб может извлечь выгоду с их будущей продажи. Но я убежден, что они заявят о себе в "Барселоне" в ближайшие годы", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Аршавин мог оказаться в "Барселоне". | soccernews.ru

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