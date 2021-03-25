Ривалдо оценил шансы Месси остаться в "Барселоне"
Фото: твиттер "Матч ТВ"/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо выразил мнение, что каталонскому клубу удастся сохранить в команде аргентинского форварда Лионеля Месси.
"В последние недели "Барселона" очень прибавила. Этому поспособствовала прекрасная форма Месси и избрание нового президента. Лионель выглядит намного счастливее из-за прихода Лапорты. Я все больше начинаю верить, что новое руководство убедит Месси остаться в клубе еще на несколько лет", – приводит слова Ривалдо Goal.com.
Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне форвард провел за каталонский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 13 голевых передач.
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|Валенсия
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|Вильярреал
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