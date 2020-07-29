Ривалдо оценил шансы Неймар выиграть "Золотой мяч"
Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо поделился мнением о шансах своего соотечественника форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара выиграть "Золотой мяч".
"Неймара в последнее время хвалят, так как он сосредоточился на футболе. Он все делает правильно, и это является хорошей новостью для ПСЖ перед рестартом Лиги Чемпионов. Ему уже 28 лет, так что он, возможно, почувствовал, что пришлось время стать тем футболистом, который может выиграть "Золотой мяч" два или три раза. Я хочу, чтобы он стал лучшим в мире", - приводит слова Ривалдо Betfair.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Бартомеу рассказал, вернется ли Неймар в "Барселону". | http://soccernews.ru
главное
-
Александр Кокорин хочет перейти в европейский клуб
-
Депутат Госдумы РФ попросил Генеральную прокуратуру проверить судейство матчей "Спартака"
-
Игорь Смольников перешел из "Зенита" в "Краснодар"
-
Олег Шатов перешел из "Зенита" в "Рубин"
-
Переход Александра Кокорина в "Локомотив" не состоялся из-за чиновника РФ
Лента новостей
-
"Локомотив" предложил контракт бывшему вратарю "Краснодара"
-
Александр Кокорин хочет перейти в европейский клуб
-
"Севилья" озвучила "Манчестер Сити" цену на Диего Карлоса
-
"Милан" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
"Локомотив" подписал таланта из Узбекистана
-
Ривалдо оценил шансы Неймар выиграть "Золотой мяч"
-
Депутат Госдумы РФ попросил Генеральную прокуратуру проверить судейство матчей "Спартака"
-
Федор Смолов вернулся в "Локомотив"
-
Фанаты Роналду спели песни для его девушки
-
Игорь Смольников перешел из "Зенита" в "Краснодар"
-
Клуб Хави сделал выгодное предложение Давиду Сильве
-
Дортмундская "Боруссия" отказала "Манчестер Юнайтед" в снижении цены на Санчо
-
Мауро Икарди рассказал о целях ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
Руководитель "Зенита" прокомментировал уход из команды Бранислава Ивановича.
-
Олег Шатов перешел из "Зенита" в "Рубин"
-
Александр Кокорин обсудил с Семаком свое будущее в "Зените"
-
Источник: братья Березуцкие станут тренерами ЦСКА
-
1
Карим Бензема назвал лучшего дриблера в мире
-
Василий Кикнадзе перевел вратаря "Локомотива" в фарм-клуб
-
Уткин прокомментировал возможный переход Урунова в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14