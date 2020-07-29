Ривалдо оценил шансы Неймар выиграть "Золотой мяч"

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Ривалдо оценил шансы Неймар выиграть "Золотой мяч"

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо поделился мнением о шансах своего соотечественника форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара выиграть "Золотой мяч".

"Неймара в последнее время хвалят, так как он сосредоточился на футболе. Он все делает правильно, и это является хорошей новостью для ПСЖ перед рестартом Лиги Чемпионов. Ему уже 28 лет, так что он, возможно, почувствовал, что пришлось время стать тем футболистом, который может выиграть "Золотой мяч" два или три раза. Я хочу, чтобы он стал лучшим в мире", - приводит слова Ривалдо Betfair.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с французским клубом действует до лета 2022 года.

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