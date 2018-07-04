Ривалдо оценил шансы Неймара выиграть "Золотой мяч" в составе ПСЖ

Теги ривалдопсжнеймарреал мадридбразилия

Ривалдо оценил шансы Неймара выиграть "Золотой мяч" в составе ПСЖ

Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо считает, что его соотечественнику форварду ПСЖ Неймару нужно сменить клубную прописку, чтобы выиграть "Золотой мяч".

"Если Неймар хочет стать обладателем "Золотого мяча", он должен играть в одном из самых больших клубов в мире. Он никогда не выиграет эту награду в ПСЖ под руководством Томаса Тухеля. В футбол, который ему нужен, играют, к примеру, в Испании. Вот почему трансфер в "Реал" так важен для Неймара. У ПСЖ нет таких традиций, как у других крупных европейских клубов" - цитирует Ривалдо ESPN.

Напомним, что 26-летний Неймар связан с ПСЖ контрактом до 2022 года.

Не пропустите: Роналдо встал на защиту Неймара. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов