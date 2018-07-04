Ривалдо оценил шансы Неймара выиграть "Золотой мяч" в составе ПСЖ

Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо считает, что его соотечественнику форварду ПСЖ Неймару нужно сменить клубную прописку, чтобы выиграть "Золотой мяч".

"Если Неймар хочет стать обладателем "Золотого мяча", он должен играть в одном из самых больших клубов в мире. Он никогда не выиграет эту награду в ПСЖ под руководством Томаса Тухеля. В футбол, который ему нужен, играют, к примеру, в Испании. Вот почему трансфер в "Реал" так важен для Неймара. У ПСЖ нет таких традиций, как у других крупных европейских клубов" - цитирует Ривалдо ESPN.

Напомним, что 26-летний Неймар связан с ПСЖ контрактом до 2022 года.

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