Ривалдо опасается, что "Барселона" вылетит от "Наполи" из Лиги Чемпионов
Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо порассуждал о шансах "сине-гранатовых" и "Наполи" пробить в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Напомним, что первый матч между командами в Италии завершился ничьей 1:1. Ответная встреча запланирована на август.
"Есть реальная угроза того, что "Барса" вылетит от "Наполи". Как болельщик, я очень переживаю. Думаю, у многих фанатов каталонского клуба есть плохие предчувствия перед этим матчем", - цитирует Ривалдо Tuttomercatoweb.
В случае победы над неаполитанцами "Барселона" сыграет с "Баварией" или "Челси".
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