Ривалдо ответил, будет ли он считать Неймара предателем в случае перехода в "Реал"

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Ривалдо ответил, будет ли он считать Неймара предателем в случае перехода в "Реал"

Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо поделился мнением о возможном переходе бразильского форварда ПСЖ Неймара в "Реал".

"Если Неймар станет игроком "Реала", то я не буду считать его предателем, так как он не напрямую перейдет в мадридский клуб из "Барселону". ПСЖ все равно не продаст Неймара "Барселоне", если они сделают менее выгодное предложение, чем "Реал". Вряд ли в Париже захотят терять деньги", - приводит слова Ривалдо Marca. 

Ранее сообщалось, что "Реал" и "Барселона" ведут переговоры с ПСЖ по трансферу 27-летнего Неймара. Сам игрок хочет вернуться в стан каталонцев, но может рассмотреть предложения из Мадрида.

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