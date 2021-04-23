Ривалдо поделился информацией о будущем Моуринью

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался об увольнении Жозе Моуринью из "Тоттенхэма".

"Мы с ним друзья и я считаю Жозе прекрасным человеком и великолепным тренером, который уже всем все доказал. Вскоре ему должны начать поступать предложения, и я слышал, что он даже может возглавить клуб из Бразилии.

Для бразильской команды это огромный шанс подписать звезду. А для Моуринью это был бы интересный опыт после стольких лет в Европе", - приводит слова Ривалдо Betfair.

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