Ривалдо поделился информацией о будущем Моуринью
Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался об увольнении Жозе Моуринью из "Тоттенхэма".
"Мы с ним друзья и я считаю Жозе прекрасным человеком и великолепным тренером, который уже всем все доказал. Вскоре ему должны начать поступать предложения, и я слышал, что он даже может возглавить клуб из Бразилии.
Для бразильской команды это огромный шанс подписать звезду. А для Моуринью это был бы интересный опыт после стольких лет в Европе", - приводит слова Ривалдо Betfair.
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