Ривалдо поделился мнением о том, кто должен выиграть "Золотой мяч"

Известный бразильский футболист Ривалдо высказался о будущем обладателе "Золотого мяча".

"Я думаю, что Лионель Месси сделал достаточно для получения награды. Вирджил ван Дейк? Нужно понять, имел ли он такое же влияние в защите "Ливерпуля", как Месси в атаке "Барселоны".

В любом случае, если Месси завоюет Кубок Америки, то это значительно повысит его шансы в борьбе за "Золотой мяч", - приводит слова Ривалдо Mundo Deportivo.

Напомним, что действующим обладателем награды является хавбек "Реала" Лука Модрич.

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