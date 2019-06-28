Ривалдо поделился мнением о том, кто должен выиграть "Золотой мяч"
Известный бразильский футболист Ривалдо высказался о будущем обладателе "Золотого мяча".
"Я думаю, что Лионель Месси сделал достаточно для получения награды. Вирджил ван Дейк? Нужно понять, имел ли он такое же влияние в защите "Ливерпуля", как Месси в атаке "Барселоны".
В любом случае, если Месси завоюет Кубок Америки, то это значительно повысит его шансы в борьбе за "Золотой мяч", - приводит слова Ривалдо Mundo Deportivo.
Напомним, что действующим обладателем награды является хавбек "Реала" Лука Модрич.
Читайте также: Ривалдо ответил ван Галу, который критиковал Месси и Неймара. | http://soccernews.ru
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|2
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|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32