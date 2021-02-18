Ривалдо предположил ,что Месси провел последний домашний матч за "Барселону" в Лиге Чемпионов"

Экс-хавбек "Барселоны" Ривалдо поделился мнением о матче каталонцев против ПСЖ и о будущем нападающего Лионеля Месси.

"В составе "Барселоны" не вижу игроков, которые верят в камбэк. На данный момент, силы не равны. Это невозможно изменить.

Этот разгром, наверняка, стал последним домашним матчем Месси за "Барселону" в Лиге Чемпионов. Клуб не в состоянии предложить ему стратегию, при которой можно бороться за серьезные трофеи. Будущее Месси – в ПСЖ. Эта команда может дать ему возможность побороться за титулы.