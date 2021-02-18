Ривалдо предположил ,что Месси провел последний домашний матч за "Барселону" в Лиге Чемпионов"

2 Теги ривалдолионель месси

Ривалдо предположил ,что Месси провел последний домашний матч за "Барселону" в Лиге Чемпионов"Экс-хавбек "Барселоны" Ривалдо поделился мнением о матче каталонцев против ПСЖ и о будущем нападающего Лионеля Месси.

"В составе "Барселоны" не вижу игроков, которые верят в камбэк. На данный момент, силы не равны. Это невозможно изменить.

Этот разгром, наверняка, стал последним домашним матчем Месси за "Барселону" в Лиге Чемпионов. Клуб не в состоянии предложить ему стратегию, при которой можно бороться за серьезные трофеи. Будущее Месси – в ПСЖ. Эта команда может дать ему возможность побороться за титулы.

Все эти годы ответственность за результаты команды лежали на плечах Месси. Его лучший друг и партнер по команде ушел в "Атлетико". В "Барселоне" у Лео все меньше мотивации", – заявил Ривалдо Diario Sport.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси король футбола, это знает даже моя тупая сестра и мой кот Бадр!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Как только ушли Хави,Неймар,Иньетса и Дани Алвес,сразу видно стало каков уровень плоскостопного ... Хе-хе ...

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