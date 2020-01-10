Ривалдо призвал "Барселону" отпустить Вальверде

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Ривалдо призвал "Барселону" отпустить Вальверде

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо заявил, что главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде должен покинуть команду после поражения в полуфинале Суперкубка Испании "Атлетико" (2:3).

"Вальверде висит на волоске. Клуб должен отпустить его, так как "Барселона" не может больше проигрывать. Если просто сидеть и смотреть - соперник преподнесет сюрприз", - цитирует Ривалдо AS.

Ранее сообщалось, что Вальверде согласовал свой уход из "Барселоны".

Специалист возглавляет "Барсу" с 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея.

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