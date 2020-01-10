Ривалдо призвал "Барселону" отпустить Вальверде
Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо заявил, что главный тренер каталонского клуба Эрнесто Вальверде должен покинуть команду после поражения в полуфинале Суперкубка Испании "Атлетико" (2:3).
"Вальверде висит на волоске. Клуб должен отпустить его, так как "Барселона" не может больше проигрывать. Если просто сидеть и смотреть - соперник преподнесет сюрприз", - цитирует Ривалдо AS.
Ранее сообщалось, что Вальверде согласовал свой уход из "Барселоны".
Специалист возглавляет "Барсу" с 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея.
Не пропустите: Хави может возглавить "Барселону" в случае отставки Вальверде. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11