Ривалдо прогнозирует увольнение Солари, если "Реал" снова проиграет "Барселоне"

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо поговорил о возможных переменах на тренерском мостике "Реала" после сегодняшнего Эль Класико.

"Сегодня очень важный матч для Солари. Если "Реал" опять проиграет на "Сантьяго Бернабеу", то проиграет каталонцам уже второй турнир. Два поражения "Барселоне" за три дня могут подтолкнуть руководство "Реала" на кардинальные меры.

В такой ситуации все вспомнят о Жозе Моуринью. Его возвращение в Мадрид сейчас вполне реально", - приводят слова Ривалдо Marca.

Напомним, что в среду "Реал" уступил "Барселоне" (0:3) в матче Кубка Испании, а уже сегодня клубы вновь встретятся, но в рамках Примеры.

Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством "сливочные" выиграли три трофея (Примера, Кубок Короля и Суперкубок Испании).

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