Ривалдо прокомментировал конфликт Месси с Абидалем

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался по поводу конфликта капитана каталонского клуба Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.



"Считаю, что реакция Месси на слова Абидаля абсолютно нормальная. Он имеет полное право злиться на то, что директор усомнился в профессионализме некоторых игроков.

Вся команда оказалась под ударом. Месси старался защитить себя и одноклубников, а также сохранить репутацию футболистов.

Теперь понятно, что Эрнесто Вальверде не был большой проблемой клуба. Абидалю и Месси нужно поговорить друг с другом", - цитирует Ривалдо Goal.

Ранее Абидаль высказался о будущем Месси в "Барселоне".

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