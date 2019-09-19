Ривалдо прокомментировал поражение "Реала" в матче с ПСЖ

Бывший футболист "Барселоны" Ривалдо высказался о поражении мадридского "Реала" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с ПСЖ (0:3). Об этом сообщает Goal.

"Зидану нужно будет проделать много работы, чтобы вернуть "Реал" к тому, что было , когда они выиграли Лигу чемпионов три раза подряд.

"Реал" всегда раздражает соперников, особенно, когда они выигрывали много титулов. Именно поэтому соперники выкладываются.

Я думаю, что в зависимости от того, как "Реал" будет выступать в период с настоящего времени по декабрь, Зидану возможно придется выйти на рынок зимой, чтобы приобрести одного или двух топовых футболистов", - сказал Ривалдо.

Во втором туре Лиги Чемпионов "Реал" сыграет с "Брюгге". Встреча состоится 1 октября и начнется в 19:55 (мск).

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