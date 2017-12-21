Ривалдо прокомментировал заявление Роналду о лучшем игроке в истории футбола

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Ривалдо прокомментировал заявление Роналду о лучшем игроке в истории футболаОбладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо прокомментировал заявление форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, заявившего, что именно он является лучшим игроком в истории футбола.

"Если бы я выиграл пять "Золотых мячей", я бы тоже сказал, что я являюсь лучшим игроком в истории", - приводит слова известного в прошлом футболиста AS.

Напомним, Ривалдо высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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