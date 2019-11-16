Ривалдо раскритиковал сборную Бразилии за обращение с 10-м номером
Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо остался недоволен тем, как бразильцы используют 10-й номер.
"Я смотрел игру между Бразилией и Аргентиной и был разочарован тем, что 10-й номер дали Лукасу Пакете. "Десятка" не может сидеть на скамейке и покидать поле в перерыве. Это уважаемый номер. Под ним выступали Пеле, Ривелино, Зико, Ривалдо, Кака, Роналдиньо, Неймар.
Я не виню футболиста. Всему виной тренерский штаб, который не понимает, что это может плохо повлиять на молодого игрока", - написал Ривалдо в инстаграме.
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