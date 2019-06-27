Ривалдо рассказал, как Неймару вернуть расположение фанатов "Барселоны"



Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо прокомментировал информацию о том, что бразильский форвард ПСЖ Неймар может вернуться в каталонский клуб.

"Неймар должен принести извинения болельщикам "Барселоны". Ему нужно сказать, что в лучший футбол он может играть только в "Барселоне". В этом случае он вернет расположение фанатов.

Вероятно, ему стоит пойти на снижение зарплаты ради трансфера. Но это будет стоить того, так как он вновь будет счастлив на поле и вне его.

В "Барселоне" Неймар показывал лучший футбол в карьере и выиграл свои главные трофеи. Порой нужно сделать шаг назад, чтобы затем сделать 2-3 шага вперед", – приводит слова Ривалдо AS.

Напомним, что 27-летний Неймар хочет покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону". В данный момент клубы ведут переговоры по трансферу игрока.

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