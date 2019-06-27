Ривалдо рассказал, как Неймару вернуть расположение фанатов "Барселоны"
Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо прокомментировал информацию о том, что бразильский форвард ПСЖ Неймар может вернуться в каталонский клуб.
"Неймар должен принести извинения болельщикам "Барселоны". Ему нужно сказать, что в лучший футбол он может играть только в "Барселоне". В этом случае он вернет расположение фанатов.
Вероятно, ему стоит пойти на снижение зарплаты ради трансфера. Но это будет стоить того, так как он вновь будет счастлив на поле и вне его.
В "Барселоне" Неймар показывал лучший футбол в карьере и выиграл свои главные трофеи. Порой нужно сделать шаг назад, чтобы затем сделать 2-3 шага вперед", – приводит слова Ривалдо AS.
Напомним, что 27-летний Неймар хочет покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону". В данный момент клубы ведут переговоры по трансферу игрока.
Не пропустите: Ривалдо ответил ван Галу, который критиковал Месси и Неймара. | http://soccernews.ru
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|Валенсия
|38
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|Хетафе
|38
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|6
|Севилья
|38
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|Эспаньол
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
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|Вильярреал
|38
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|Леванте
|38
|44
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|Реал Вальядолид
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|41
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|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
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|Уэска
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