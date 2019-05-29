Ривалдо рассказал, кого не хватает "Барселоне" для победы в Лиге Чемпионов

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо поделился мыслями о том, почему "сине-гранатовые" уже четыре года не могут выиграть Лигу Чемпионов.

"На мой взгляд, Неймар - именно тот футболист, которого не хватает "Барселоне", чтобы вновь выиграть Лигу Чемпионов. У него есть личные и профессиональные качества, чтобы вернуть любовь болельщиков и стать лучшим в мире", - цитирует Ривалдо Sport.es.

Напомним, что в последний раз "Барса" становилась победителем ЛЧ в 2015 году. Тогда в составе "блауграны" выступал Неймар. Покинул "Камп Ноу" бразилец в 2017 году.

В сезоне 2018/19 каталонцы дошли до полуфинала турнира, где по сумме двух встреч уступили "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

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