Ривалдо рассказал, в какие клубы может перейти Месси

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо считает, что нападающий каталонцев Лионель Месси может уйти из клуба только в Китай или США.

"Я не верю, что Месси может покинуть "Барселону". Я думаю, что он завершит карьеру на "Камп Ноу". Он находится в команде с 14 лет. Они с клубом оказывают большое влияние друг на друга. Думаю, что он окажется игроком одного клуба, как Тотти в "Роме" или Рожерио Сени в "Сан-Паулу".

Сомневаюсь, что Лео будет играть против "Барселоны". Если он и уйдет, то лишь в Китай или МЛС", - приводит слова Ривалдо BetFair.

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба.

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