Ривалдо рассказал, в какие клубы может перейти Месси

Теги барселоналионель месси

Ривалдо рассказал, в какие клубы может перейти Месси

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо считает, что нападающий каталонцев Лионель Месси может уйти из клуба только в Китай или США.

"Я не верю, что Месси может покинуть "Барселону". Я думаю, что он завершит карьеру на "Камп Ноу". Он находится в команде с 14 лет. Они с клубом оказывают большое влияние друг на друга. Думаю, что он окажется игроком одного клуба, как Тотти в "Роме" или Рожерио Сени в "Сан-Паулу".

Сомневаюсь, что Лео будет играть против "Барселоны". Если он и уйдет, то лишь в Китай или МЛС", - приводит слова Ривалдо BetFair.

 

Ранее сообщалось, что Месси может покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба.

Не пропустите: Сарри высказался о возможном переходе Месси в "Ювентус". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" опроверг договоренность о переходе Кокорина в "Сочи"

"Зенит" опроверг договоренность о переходе Кокорина в "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов