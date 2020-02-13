Ривалдо рассказал, в какие клубы может перейти Месси
Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо считает, что нападающий каталонцев Лионель Месси может уйти из клуба только в Китай или США.
"Я не верю, что Месси может покинуть "Барселону". Я думаю, что он завершит карьеру на "Камп Ноу". Он находится в команде с 14 лет. Они с клубом оказывают большое влияние друг на друга. Думаю, что он окажется игроком одного клуба, как Тотти в "Роме" или Рожерио Сени в "Сан-Паулу".
Сомневаюсь, что Лео будет играть против "Барселоны". Если он и уйдет, то лишь в Китай или МЛС", - приводит слова Ривалдо BetFair.
Ранее сообщалось, что Месси может покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба.
Не пропустите: Сарри высказался о возможном переходе Месси в "Ювентус". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Динамо" не сумело обыграть казахстанский клуб. Комличенко отдал голевую передачу
-
Кроме Кокорина, в "Сочи" может перейти еще один игрок "Зенита"
-
Ривалдо рассказал, в какие клубы может перейти Месси
-
ПСЖ и "Челси" поборются за вратаря "Манчестер Юнайтед"
-
Малком рассказал, когда он вернется на поле
-
"Торпедо" подписало воспитанника ЦСКА
-
Вальверде назвал причину неудач "Барселоны" в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем"
-
Тарасов принес извинения за свою шутку о коронавирусе
-
Семин рассказал, кого он считает лучшим менеджером в российском футболе
-
"Зенит" опроверг договоренность о переходе Кокорина в "Сочи"
-
Умер один из лучших футбольных арбитров в истории СССР
-
Ханни рассказал, почему у него не удалось заиграть в "Спартаке"
-
Экс-тренер ПСЖ назвал нынешнего наставника Тухеля худшим за последние годы
-
Дюков рассказал, как банком "Тинькофф" стал спонсором РПЛ
-
Собчак креативно высказалась о переходе Кокорина в "Сочи"
-
2
ПСЖ предложит Мбаппе гигантскую зарплату, чтобы удержать его в команде
-
1
"Аякс" подтвердил перехода Зиеша в "Челси"
-
Экс-руководитель "Монако" рассказал, почему клуб решил не покупать Кокорина
-
"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на Мбаппе
-
Основной защитник "Барселоны" вернулся в строй перед матчем с "Хетафе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14