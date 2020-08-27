Ривалдо считает, что "Барселоне" нельзя отпускать Месси бесплатно

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо поделился мнением о ситуации с возможным уходом из клуба нападающего Лионеля Месси.

"Барса" и так столкнулась с огромными проблемами из-за пандемии, поэтому потеря главной звезды бесплатно станет серьёзным ударом. Это самое большое препятствие для незамедлительного ухода Месси, потому что есть желание выручить хоть какие-то деньги. Переход Роналду в "Ювентус" за 100 миллионов евро казался сомнительной выгодой для "Реала". Но, возможно, для них всё сложилось не так уж и плохо, потому что были получены хорошие деньги в правильное время", - приводит слова Ривалдо Marca.

Напомним, что звёздный аргентинец хочет в одностороннем порядке расторгнуть контракт с "сине-гранатовыми", однако руководство клуба блокирует эту возможность.

Соглашение 33-летнего Месси с "Барсой" истекает в июне 2021 года, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.

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