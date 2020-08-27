Ривалдо считает, что "Барселоне" нельзя отпускать Месси бесплатно
Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо поделился мнением о ситуации с возможным уходом из клуба нападающего Лионеля Месси.
"Барса" и так столкнулась с огромными проблемами из-за пандемии, поэтому потеря главной звезды бесплатно станет серьёзным ударом. Это самое большое препятствие для незамедлительного ухода Месси, потому что есть желание выручить хоть какие-то деньги. Переход Роналду в "Ювентус" за 100 миллионов евро казался сомнительной выгодой для "Реала". Но, возможно, для них всё сложилось не так уж и плохо, потому что были получены хорошие деньги в правильное время", - приводит слова Ривалдо Marca.
Напомним, что звёздный аргентинец хочет в одностороннем порядке расторгнуть контракт с "сине-гранатовыми", однако руководство клуба блокирует эту возможность.
Соглашение 33-летнего Месси с "Барсой" истекает в июне 2021 года, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.
Не пропустите: Месси будет тренироваться с "Барселоной" для избежания санкций от клуба. | http://soccernews.ru
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
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|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
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|20
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|20
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