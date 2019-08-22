Ривалдо считает, что Месси навредил карьере Коутиньо в "Барселоне"
Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо поделился мнением о причинах невнятной игры своего соотечественника Филиппе Коутиньо в составе "Барселоны".
"Всегда думал, что Коутиньо обладает навыками, чтобы преуспеть в "Барселоне". Я разочарован, что у него не вышло проявить себя и прочно занять место в основе. Возможно, он стал менее уверен в себе. Видимо, Коутиньо перестал чувствовать себя счастливым в "Барселоне", поэтому предпочёл перейти в другой большой клуб, чтобы попытаться вернуться на топ-уровень.
Трудно найти себе место в команде, в которой все заслуги и ответственность за результат приписывают Лионелю Месси. В мире мало футболистов, готовых играть в такой ситуации. Коутиньо не хватило терпения для того, чтобы найти себе место в этой команде. Месси - всё ещё лидер и главная звезда, он будет выступать на своём уровне ещё 3-4 года. Другим игрокам сложно будет выдавать свой максимум, находясь рядом с ним", - цитирует Ривалдо Yahoo Sports.
Коутиньо 19 августа перешёл в "Баварию" на правах аренды. У мюнхенского клуба есть опция выкупа хавбека за 120 миллионов евро.
Бразилец выступает за "Барсу" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов. Его контракт с "сине-гранатовыми" действует до 2023 года.
Не пропустите: Луис Суарес решил завершить карьеру в клубе МЛС. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Моуринью может возглавить ПСЖ
-
1
"Реал" предложит ПСЖ очередной вариант по трансферу Неймара
-
2
Ривалдо считает, что Месси навредил карьере Коутиньо в "Барселоне"
-
Семак рассказал о состоянии здоровья Малкома и Дриусси
-
Восемь европейских топ-клубов ведут борьбу за Хавертца
-
Черчесов оценил тренерские перспективы Акинфеева
-
ЦСКА продал вратаря Кырнаца
-
2
"Спортинг" предложил "Реалу" своего игрока
-
Трансфер Тамеза в "Спартак" сорвался
-
"Байер" нацелился на вратаря "Краснодара"
-
1
У Мамаева возникли проблемы с налоговой
-
2
Роналду: "Восхищаюсь карьерой Месси. Он делает меня лучше"
-
1
Тарасов: "Одно время вообще ходили слухи, что я голубой. Какой-то дурак компьютерный написал, а люди подхватили"
-
Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судей
-
1
СМИ узнали, кому "Реал" отдаст в аренду Кубо
-
ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения
-
"Получили горький опыт": "Краснодар" в твиттере отреагировал на разгромное поражение от "Олимпиакоса"
-
Федун рассказал, почему не вернул Промеса в "Спартак"
-
"Эспаньол" арендовал защитника "Севильи"
-
Впервые с 2008 года российская команда потерпела разгромное поражение в квалификации Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|РБ Лейпциг
|1
|3
|3
|Фрайбург
|1
|3
|4
|Фортуна Дюссельдорф
|1
|3
|5
|Байер Леверкузен
|1
|3
|6
|Вольфсбург
|1
|3
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|3
|8
|Герта
|1
|1
|9
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|1
|11
|Шальке
|1
|1
|12
|Падерборн
|1
|0
|13
|Кельн
|1
|0
|14
|Хоффенхайм
|1
|0
|15
|Вердер Бремен
|1
|0
|16
|Майнц 05
|1
|0
|17
|Аугсбург
|1
|0
|18
|Унион Берлин
|1
|0