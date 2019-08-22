Ривалдо считает, что Месси навредил карьере Коутиньо в "Барселоне"

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Ривалдо считает, что Месси навредил карьере Коутиньо в "Барселоне"

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо поделился мнением о причинах невнятной игры своего соотечественника Филиппе Коутиньо в составе "Барселоны".

"Всегда думал, что Коутиньо обладает навыками, чтобы преуспеть в "Барселоне". Я разочарован, что у него не вышло проявить себя и прочно занять место в основе. Возможно, он стал менее уверен в себе. Видимо, Коутиньо перестал чувствовать себя счастливым в "Барселоне", поэтому предпочёл перейти в другой большой клуб, чтобы попытаться вернуться на топ-уровень.

Трудно найти себе место в команде, в которой все заслуги и ответственность за результат приписывают Лионелю Месси. В мире мало футболистов, готовых играть в такой ситуации. Коутиньо не хватило терпения для того, чтобы найти себе место в этой команде. Месси - всё ещё лидер и главная звезда, он будет выступать на своём уровне ещё 3-4 года. Другим игрокам сложно будет выдавать свой максимум, находясь рядом с ним", - цитирует Ривалдо Yahoo Sports.

Коутиньо 19 августа перешёл в "Баварию" на правах аренды. У мюнхенского клуба есть опция выкупа хавбека за 120 миллионов евро.

Бразилец выступает за "Барсу" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов. Его контракт с "сине-гранатовыми" действует до 2023 года.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Коутиньо сам себе испортил карьеру,уйдя от одного из лучших тренеров мира и перейдя в команду,где твои успехи не будет ничего значить при живом то Месси,а так,он уже бы был победителем ЛЧ и,возможно не раз,его помощи могло бы хватить для победы в игре с Реалом,ведь он мог заменить Салаха.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да неужели?Первая здравая мысль от наркомана

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