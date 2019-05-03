Ривалдо считает, что у Месси не будет конкурентов в борьбе за "Золотой мяч"

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо выразил мнение, что капитану "Барселоны" Лионелю Месси достанутся все индивидуальные награды по итогам 2019 года.

"Вряд ли у "Барселоны" когда-то появится такой игрок, как Месси. Сейчас он номер один в мире. И, честно говоря, я не вижу ни одного футболиста, который сможет бросить ему вызов в борьбе за индивидуальные награды в этом сезоне. Сейчас только май, а Месси уже собирается выиграть всё - и "Золотой мяч", и титул лучшего игрока года по версии ФИФА", - цитирует Ривалдо Marca.

В текущем сезоне 31-летний Месси провёл 46 матчей за "Барселону", забил 48 голов и сделал 22 ассиста.

Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Он выигрывал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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