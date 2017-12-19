Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо сделал прогноз на предстоящее Эль Класико, которое состоится в рамках Ла Лиги в ближайшую субботу.

"Реал" - действующий чемпион, но фаворитов в этой игре нет. "Барса" может выиграть на "Бернабеу", как это сделал "Реал" на "Камп Ноу". Но думаю, что матч закончится вничью со счетом 2:2", - цитирует бывшего футболиста AS.

Напомним, Ривалдо оценил свои шансы в возможной борьбе с Месси и Роналду за "Золотой мяч".