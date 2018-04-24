Ривалдо сделал выбор между Месси и Роналду

Теги ривалдокриштиану роналдулионель месси

Ривалдо сделал выбор между Месси и РоналдуОбладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо сделал выбор между двумя лучшими футболистами современности - Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Месси лучше Роналду. Но не потому, что он - игрок "Барсы", а из-за его игровых качеств. Он умело обращается с мячом. Хотя Криштиану - тоже отличный игрок, трудяга, воин... Но у меня есть слабость к Месси", - цитирует известного в прошлом игрока Diario Gol.

Напомним, Доменек ответил Ривалдо. | soccernews.ru

комментарии
Сладкий

Вы гомосеки, слабость у них.

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Фанат РМ

Месси- отличный футболист, но Криш-Бог футбола, и у меня слабость к Кришу!

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Я

Он прав черт побери

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