Ривалдо сделал выбор между Месси и Роналду

Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо сделал выбор между двумя лучшими футболистами современности - Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Месси лучше Роналду. Но не потому, что он - игрок " Барсы ", а из-за его игровых качеств. Он умело обращается с мячом. Хотя Криштиану - тоже отличный игрок, трудяга, воин... Но у меня есть слабость к Месси ", - цитирует известного в прошлом игрока Diario Gol.

Напомним, Доменек ответил Ривалдо. | soccernews.ru