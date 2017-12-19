Ривалдо: "Сегодня я бы боролся за "Золотые мячи" с Месси и Роналду"

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Ривалдо: "Сегодня я бы боролся за "Золотые мячи" с Месси и Роналду"Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо оценил свои шансы в возможной борьбе с лучшими футболистами современности Лионелем Месси и Криштиану Роналду за "Золотой мяч".

"Я думаю, что раньше средний уровень большинства команд был выше, чем сегодня. Я выиграл "Золотой мяч" только единожды, но я думаю, что, если бы я играл сегодня, я бы выиграл его не один раз. Я не хочу делать громких заявлений, но сегодня я буду соперничал с Месси и Криштиану за "Золотой мяч". Они - лучшие игроки в мире и они делают разницу на поле, но когда они забивают по три-четыре мяча за матч, это означает, что качество команд, которые им противостоят, снизилось. Ла Лига потеряла в качестве", - цитирует бывшего футболиста AS.

Напомним, Зидан пообщался с Пересом относительно будущего Роналду. | soccernews.ru

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