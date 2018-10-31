Ривалдо: "Солари пока не готов тренировать Реал"

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Ривалдо: "Солари пока не готов тренировать Реал"

Бывший полузащитник "Барселоны" Ривалдо считает, что Сантьяго Солари недолго будет в должности исполняющего обязанности главного тренера "Реала".

"Солари останется во главе "Реала" на один-два матча, пока клуб не договорится с новым тренером, - цитирует слова Ривалдо Marca. - На данный момент Солари - хороший вариант, но тренировать "Реал" на постоянной основе он пока не готов.

Надеюсь, что он не повторит успех Зидана, который возглавил клуб в похожей ситуации.

Конте опытный тренер и является хорошим вариантом для "Реала". Тренер, который придерживается строгой дисциплины, может быть полезен для "Реала", так как футболисты, возможно, немного расслабились после прежних успехов", - приводит слова Ривалдо Marca.

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