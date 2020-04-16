Ривалдо советует "Барселоне" продать Дембеле

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Ривалдо советует "Барселоне" продать Дембеле

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался о будущем вингера Усмана Дембеле в клубе.

"Конечно, ему сильно не повезло. У него большой потенциал, однако если честно, то он не проявил себя. Летом у клуба будет отличная возможность продать его или использовать в сделке по другому футболисту.

По слухам "Барса" хочет подписать Неймара и Лаутаро Мартинеса. При таких условиях ему будет трудно пробиться в основу", - приводит слова Ривалдо Betfair.

Напомним, что "Барселона" приобрела Дембеле в 2017 году за 125 миллионов евро. За это время он провел 74 игры, в которых отметился 19 голами и 17 ассистами.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Его хотели продать, ещё в прошлом году, просто Барса не выносит "сор из избы", чтоб не быть посмешищем как Реал с валлийским гольфистом.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Так у нас в команде таких "Бэйлов" побольше будет.Поэтому в следующем сезоне Барса нарядится а розовую форму.

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Карлыч69
Карлыч69

Кроме Гарета Бейла, есть ещё Хамес Родригес, Лука Йович и тот же Азар, который такой же хрустальный как и Дембеле.. А если ты намекаешь на арендаванного Коутиньо, то их в Реале: Эдегор, Лунин, Дани Себальос, Майораль, Хакими, Такефусо Кобо, Регилон, Лука Зидан.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Смеялись то над взаимоотношениями Бэйла с Реалом только.А у нас целый гарем от Лео : это Дембеле , Коутиньо , Ракитич "Мешок картошки" ; Фирпо , посылающий Месси;Cетьен "Пастух коров",неймар "Мыльная опера".

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Карлыч69
Карлыч69

Ракитич попросил отпустить его с миром - заслужил честно! Фирпо - это вложение денег. Молод и перспективен, и вернуть деньги раз плюнуть. Сетьена - брали на пол сезона. Если выиграет Ла Лигу, молодец, а если ещё и ЛЧ, то будет у руля минимум ещё сезон!

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