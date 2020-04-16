Ривалдо советует "Барселоне" продать Дембеле
Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался о будущем вингера Усмана Дембеле в клубе.
"Конечно, ему сильно не повезло. У него большой потенциал, однако если честно, то он не проявил себя. Летом у клуба будет отличная возможность продать его или использовать в сделке по другому футболисту.
По слухам "Барса" хочет подписать Неймара и Лаутаро Мартинеса. При таких условиях ему будет трудно пробиться в основу", - приводит слова Ривалдо Betfair.
Напомним, что "Барселона" приобрела Дембеле в 2017 году за 125 миллионов евро. За это время он провел 74 игры, в которых отметился 19 голами и 17 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14