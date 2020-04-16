Ривалдо советует "Барселоне" продать Дембеле

Экс-игрок "Барселоны" Ривалдо высказался о будущем вингера Усмана Дембеле в клубе.

"Конечно, ему сильно не повезло. У него большой потенциал, однако если честно, то он не проявил себя. Летом у клуба будет отличная возможность продать его или использовать в сделке по другому футболисту.

По слухам "Барса" хочет подписать Неймара и Лаутаро Мартинеса. При таких условиях ему будет трудно пробиться в основу", - приводит слова Ривалдо Betfair.

Напомним, что "Барселона" приобрела Дембеле в 2017 году за 125 миллионов евро. За это время он провел 74 игры, в которых отметился 19 голами и 17 ассистами.

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