Ривалдо: "Теперь никто не скажет, что "Реал" уже выиграл Лигу Чемпионов"

Теги реал мадридбарселонаривалдоромаювентус

Ривалдо: "Теперь никто не скажет, что "Реал" уже выиграл Лигу Чемпионов"Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо прокомментировал итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов для каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала".

"То, что произошло, очень интересно. Поскольку я играл в "Барселоне", и являюсь ее поклонником, я расстроен из-за случившегося. Но следует понимать, что это демонстрирует уровень подготовки других команд и что футбол - это больше не только "Барселона" и "Реал".

"Реал Мадрид" тоже мог вылететь - это хорошо для футбола и для других клубов. Они могут видеть, что они не уступают им. После того, что сделали "Юве" и "Рома", никто не скажет, что "Реал" уже выиграл Лигу Чемпионов", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Бутрагеньо высказался о предстоящих матчах "Реала" против "Баварии". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов