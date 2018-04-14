Ривалдо: "Теперь никто не скажет, что "Реал" уже выиграл Лигу Чемпионов"
Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо прокомментировал итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов для каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала".
"То, что произошло, очень интересно. Поскольку я играл в "Барселоне", и являюсь ее поклонником, я расстроен из-за случившегося. Но следует понимать, что это демонстрирует уровень подготовки других команд и что футбол - это больше не только "Барселона" и "Реал".
"Реал Мадрид" тоже мог вылететь - это хорошо для футбола и для других клубов. Они могут видеть, что они не уступают им. После того, что сделали "Юве" и "Рома", никто не скажет, что "Реал" уже выиграл Лигу Чемпионов", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.
Напомним, Бутрагеньо высказался о предстоящих матчах "Реала" против "Баварии". | soccernews.ru
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