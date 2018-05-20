Ривалдо: "Уход Иньесты - потеря для "Барселоны", но ему на замену придут другие игроки"

Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо прокомментировал уход, капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты из своего клуба.

" Будет ли потерей для "Барсы" уход Иньесты? Да, но это жизнь. " Барса" понесет потерю, но ему на замену придут другие. В свое время уходил я, Роналдо, Роналдиньо тоже. Необходимо искать других игроков подобного уровня. Это не легко, конечно. Иньеста может быть назван лучшим игроком в мире за все то, что он сделал в "Барсе", а также в национальной сборной ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, своим мнением об уходе Иньесты поделился Хави. | soccernews.ru