Ривалдо: "Уход Иньесты - потеря для "Барселоны", но ему на замену придут другие игроки"

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Ривалдо: "Уход Иньесты - потеря для "Барселоны", но ему на замену придут другие игроки"Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо прокомментировал уход, капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты из своего клуба.

"Будет ли потерей для "Барсы" уход Иньесты? Да, но это жизнь. "Барса" понесет потерю, но ему на замену придут другие. В свое время уходил я, Роналдо, Роналдиньо тоже. Необходимо искать других игроков подобного уровня. Это не легко, конечно. Иньеста может быть назван лучшим игроком в мире за все то, что он сделал в "Барсе", а также в национальной сборной", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, своим мнением об уходе Иньесты поделился Хави. | soccernews.ru

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