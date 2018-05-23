Ривалдо: "В "Реале" у Неймара будет больше шансов выиграть Лигу Чемпионов"

Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо высказался о шансах форварда ПСЖ Неймара выиграть "Золотой мяч".

"Я думаю, что в "Реале Мадрид" и в некоторых из клубов английской Премьер-Лиги у Неймара будет больше шансов выиграть "Золотой мяч". Понятно, что французская лига не находится на том же уровне, что испанский и английский чемпионаты. Эти чемпионаты более сложные, поэтому там у Неймара будет больше шансов выиграть Лигу Чемпионов, а следовательно и стать лучшим игроком мира", - цитирует бывшего футболиста TuttoMercatoWeb.

Напомним, Каземиро прокомментировал возможный трансфер Неймара в "Реал". | soccernews.ru