Ривалдо: "В "Реале" у Неймара будет больше шансов выиграть Лигу Чемпионов"

Теги реал мадридпсжнеймарривалдо

Ривалдо: "В "Реале" у Неймара будет больше шансов выиграть Лигу Чемпионов"Обладатель "Золотого мяча" 1999-го года Ривалдо высказался о шансах форварда ПСЖ Неймара выиграть "Золотой мяч".

"Я думаю, что в "Реале Мадрид" и в некоторых из клубов английской Премьер-Лиги у Неймара будет больше шансов выиграть "Золотой мяч". Понятно, что французская лига не находится на том же уровне, что испанский и английский чемпионаты. Эти чемпионаты более сложные, поэтому там у Неймара будет больше шансов выиграть Лигу Чемпионов, а следовательно и стать лучшим игроком мира", - цитирует бывшего футболиста TuttoMercatoWeb.

Напомним, Каземиро прокомментировал возможный трансфер Неймара в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов