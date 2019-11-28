Ривалдо высказался о возможном вручении Месси "Золотого мяча"
Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо прокомментировал информацию о том, что "Золотой мяч" по итогам 2019 года получит аргентинский нападающий каталонского клуба Лионель Месси.
"Если "Золотой мяч" получил Месси, то это будет справедливо. Впрочем, мы не знаем критерии, за которые вручается награда. Быть может, нам стоит подождать и увидеть, что будет", - приводит слова Ривалдо A Bola.
Напомним, что в прошлом сезоне 32-летний Месси в составе "Барселоны" стал чемпионом Испании и дошел до полуфинала Лиги Чемпионов.
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|Команда
|М
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|Барселона
|13
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|2
|Реал Мадрид
|13
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|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
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|14
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