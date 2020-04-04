Ривалдо высказался о возможных приобретениях "Барселоны"

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Ривалдо высказался о возможных приобретениях "Барселоны"

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо рассказал, кого, по его мнению, должен приобрести каталонский клуб. Об этом сообщает BetFair.

"Слухи о подписании "Барселоной" Неймара и Лаутаро Мартинеса растут. Но, по моему мнению только Неймар может претендовать на место в стартовом составе с Месси.

Неймар, как и Суарес, является одним из немногих игроков, который не испытывает на поле давления и всегда выделяется. Он никогда не боится, так что это был бы отличных вариант для обеих сторон", - сказал Ривалдо.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет вернуть бразильца из ПСЖ этим летом. Однако из-за пандемии коронавируса трансфер может сорваться.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да!Да!Да!Только Ней спасет всеми любимую команду от тотального преклонения перед невесть что возомнившим о себе гномокарликом с инопланетным ЧСВ!Берём его!Даже за 2 миллиарда долларов!Сетьен не против!Ему вообще наср4ть!Visca EL Neymar Junior!

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