Ривалдо высказался о возможных приобретениях "Барселоны"
Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо рассказал, кого, по его мнению, должен приобрести каталонский клуб. Об этом сообщает BetFair.
"Слухи о подписании "Барселоной" Неймара и Лаутаро Мартинеса растут. Но, по моему мнению только Неймар может претендовать на место в стартовом составе с Месси.
Неймар, как и Суарес, является одним из немногих игроков, который не испытывает на поле давления и всегда выделяется. Он никогда не боится, так что это был бы отличных вариант для обеих сторон", - сказал Ривалдо.
Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет вернуть бразильца из ПСЖ этим летом. Однако из-за пандемии коронавируса трансфер может сорваться.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14